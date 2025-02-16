Боец ВС РФ Ниязов обвинил ВСУ в том, что они прикрывались мирными в Дзержинске

Оператор БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Канат Ниязов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они прикрывали свои огневые позиции в Дзержинске (украинское название Торецк) мирными жителями. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что операторы дронов старались облетать каждый сектор и рассматривать каждый дом, чтобы выявить расчеты противника.

«Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли ВСУ таким образом», — заявил Ниязов.

Он также сообщил, что его подразделение занимало позиции, наиболее приближенные к линии соприкосновения, поскольку в Дзержинске была высокая концентрация украинских расчетов БПЛА и огневых позиций. Военнослужащие выясняли, где находятся гражданские, а где военные. После выявления позиций противника наносились удары артиллерии и FPV-дронов.

Ранее заместитель командира взвода Константин Захаренко из 109-го отдельного стрелкового полка группировки «Центр» раскрыл тактику Вооруженных сил (ВС) России в ходе боев за город Дзержинск.

