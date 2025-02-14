Раскрыта тактика российских военных в боях за Дзержинск

Боец Захаренко: В боях за Дзержинск российские военные дезориентировали ВСУ

Заместитель командира взвода Константин Захаренко из 109-го отдельного стрелкового полка группировки «Центр» раскрыл тактику Вооруженных сил (ВС) России в ходе боев за город Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его словам, российские военные заходили в тыл к противнику, закреплялись, а затем наступали вместе с основными силами. В результате удавалось дезориентировать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Накат осуществляли со всех сторон, противник начал отступать и бросать позиции. При опросе пленных стало известно, что их было в несколько раз больше, чем нас», — сообщил он.

Захаренко добавил, что украинские солдаты использовали для обороны любые сооружения, от погребов до административных зданий. Однако, добавил он, противник боится схождения в стрелковом бою.

Дзержинск (украинское название — Торецк) перешел под контроль России 7 февраля. В боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии. Кроме перечисленных соединений в штурме города принимали участие бойцы добровольческого подразделения «Ветераны». Стратегическое значение Дзержинска заключается в том, что контроль над городом позволит защитить от обстрелов Горловку, а также упростит штурм города Часов Яр.

