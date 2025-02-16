Стало известно о гибели полковника ВСУ в ходе российского ракетного удара

Полковник ВСУ Печорин погиб в ходе российского ракетного удара

Высокопоставленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Печорин погиб в ходе российского ракетного удара, об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинские паблики.

Стало известно, что полковник ВСУ, кандидат военных наук занимал должность начальника кафедры подготовки Сил специальных операций (ССО) национального университета обороны Украины.

Куда именно был нанесен удар, не уточняется. Накануне воздушная тревога звучала в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

11 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ударом Российской армии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Запорожской области.