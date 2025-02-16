Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:40, 16 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели полковника ВСУ в ходе российского ракетного удара

Полковник ВСУ Печорин погиб в ходе российского ракетного удара
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Высокопоставленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Печорин погиб в ходе российского ракетного удара, об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинские паблики.

Стало известно, что полковник ВСУ, кандидат военных наук занимал должность начальника кафедры подготовки Сил специальных операций (ССО) национального университета обороны Украины.

Куда именно был нанесен удар, не уточняется. Накануне воздушная тревога звучала в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

11 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ударом Российской армии уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава дипломатии ЕС отказалась признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

      Подпольщик рассказал об ударе по группе военных ВСУ у Сум

      В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-начальника полиции

      США и Белоруссия задумали заключить «грандиозную сделку» по санкциям

      Стало известно о гибели полковника ВСУ в ходе российского ракетного удара

      В России анонсировали фурор в случае приезда Трампа на День Победы

      В Госдепе выпустили заявление о разговоре госсекретаря с Лавровым

      В США обещали урегулировать конфликт на Украине за 180 дней

      Олимпийский чемпион высмеял критику норвежцами допуска россиян к отбору на ОИ

      В «Кофемании» начали продавать воду для кофе за тысячу рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше