Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 16 февраля 2025Мир

Стало известно о планах США потратить миллионы долларов на обрезание в Мозамбике

DOGE: США собирались потратить 10 миллионов долларов на обрезание в Мозамбике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Hutchings / Reuters

США собирались потратить миллионы долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии. Об этом сообщил американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, на официальной странице в соцсети X.

«Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллиона долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии», — сказано в публикации.

Кроме того, как сказано в сообщении, еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов — на «Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», однако не уточнялось, где он должен был располагаться.

Ранее DOGE под руководством Илона Маска выявил шокирующие расходы американского правительства. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, обнаруженные траты, «говоря прямо, шокируют». «Есть много расходов федерального правительства, о которых Конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю, некоторые из них были скрыты», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции

      В России перечислили страны с территориальными претензиями к Украине

      Маск отреагировал на рождение 13-го ребенка словом «ого»

      Появилась карта интересующих США украинских полезных ископаемых

      Украинского баскетболиста сняли с поезда и забрали в ТЦК

      В российском городе женщина вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы

      В Белом Доме указали канцлеру Германии на скамью подсудимых

      Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

      Стало известно о планах США потратить миллионы долларов на обрезание в Мозамбике

      В Росавиации объяснили вынужденную посадку следовавшего из Египта в Калининград самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше