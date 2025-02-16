Стало известно о планах США потратить миллионы долларов на обрезание в Мозамбике

DOGE: США собирались потратить 10 миллионов долларов на обрезание в Мозамбике

США собирались потратить миллионы долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии. Об этом сообщил американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, на официальной странице в соцсети X.

«Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллиона долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии», — сказано в публикации.

Кроме того, как сказано в сообщении, еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов — на «Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин», однако не уточнялось, где он должен был располагаться.

Ранее DOGE под руководством Илона Маска выявил шокирующие расходы американского правительства. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, обнаруженные траты, «говоря прямо, шокируют». «Есть много расходов федерального правительства, о которых Конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю, некоторые из них были скрыты», — заявил он.