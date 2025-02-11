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16:31, 11 февраля 2025Мир

В Конгрессе США заявили о выявлении шокирующих расходов правительства

Спикер Джонсон: Выявлены шокирующие расходы правительства США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Департаментом эффективности государственного управления США (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска выявлены шокирующие расходы американского правительства. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передает The Daily Wire.

«Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю, некоторые из них были скрыты», — заявил Джонсон.

По словам спикера, обнаруженные траты, «говоря прямо, шокируют». Он подчеркнул, что DOGE представляет собой надзорный орган, который изучает бухгалтерские документы и находит скрытые расходы. Джонсон поприветствовал работу органа и выразил желание, чтобы «суды позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может закрыть дела против компаний Маска.

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