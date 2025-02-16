Стало известно о похищении шестилетнего ребенка в России

Shot: В Новосибирске гражданин Австралии похитил шестилетнего ребенка

В Новосибирске гражданин Австралии Олег К. похитил шестилетнего ребенка. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, австралиец, также имеющий российское гражданство, приходится похищенному отцом. После развода с матерью ребенка ему было разрешено видеться с детьми лишь два часа в неделю. В нынешний приезд к детям, как сообщила бывшая жена австралийца, мужчина приехал к детям не один, а с тремя мужчинами, вместе с которыми попытался затащить в машину дочь и сына.

Матери удалось спасти лишь дочь, бывший супруг скрылся с сыном на авто и, предположительно, попытается вывезти его за границу. Поисками похитителя и ребенка занимается полиция.

Днем ранее, 15 февраля, сообщалось, что россиянин похитил школьницу из припаркованной машины ее родителей.