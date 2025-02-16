Стало известно о срыве обмена Навального из-за МИД Германии

Spiegel: МИД Германии сорвал сделку по обмену Навального

План экс-президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца по обмену Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) сорвался из-за немецкого МИД. Об этом пишет Spiegel.

По информации издания, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок противилась тому, чтобы его обменяли на российского разведчика Вадима Красикова. Когда же основные параметры обмена были согласованы и его подготовка была на финальном этапе, Навальный ушел из жизни в российской колонии.

Красиков отбывал в немецкой тюрьме пожизненное заключение за ликвидацию бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он вернулся на Родину 1 августа 2024 года в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что был согласен обменять Навального на одного из российских заключенных на Западе. «За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах. Тот человек, который об этом говорил, еще не успел закончить фразу, как я сказал, что согласен», — сказал глава государства.