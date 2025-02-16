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16:56, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон расхохотался в ответ на реплику Орбана о «Северных потоках»

Журналист Карлсон расхохотался от реплики Орбана о взрыве на «Северных потоках»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Tucker Carlson / YouTube

Американский журналист Такер Карлсон расхохотался от ответа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вопрос о взрыве на «Северных потоках». Видео интервью с политиком опубликовано на личном сайте Карлсона.

В ходе беседы Карлсон спросил у Орбана, как крупнейший военный альянс мира может продолжать существование, не дав ответа на акт промышленного терроризма на объектах одного из НАТО. В ответ Орбан заявил, что реакции не последовало, так как удару подверглась инфраструктура Германии.

«Если бы это произошло с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения», — заявил Карлсону Орбан, и журналист расхохотался.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Карлсон назвал взрывы на «Северных потоках» атакой США на Германию.

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