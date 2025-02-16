Три мирных жителя погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: Три человека погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя погибли при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — написал губернатор о случившемся.

Гладков выразил соболезнования семьях погибшим от атаки ВСУ мужчин. Глава региона назвал день этой атаки ВСУ трагическим для Белгородской области.

Ранее стало известно, что при обстреле центра Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) погибла девушка. Кроме того, в результате атаки были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в домах заменят разбитые стекла в ближайшее время. По словам Пушилина, ВСУ намеренно выбрали для удара выходной день.