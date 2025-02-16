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14:58, 16 февраля 2025Бывший СССР

Украинский премьер прокомментировал повреждение ТЭС в Николаеве

Премьер Шмыгаль подтвердил повреждение ТЭС в Николаеве на юге Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тепловая электростанция (ТЭС) в Николаеве на юге Украины была повреждена в результате взрывов. Повреждение объекта подтвердил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») повредили тепловую электростанцию города [Николаева]», — написал он.

Политик добавил, что соответствующие службы ликвидируют последствия происшествия. По его словам, без теплоснабжения остались 46 тысяч абонентов. Шмыгаль отметил, что дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу.

Ранее о взрывах на территории энергообъекта сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что после инцидента ТЭС прекратила генерацию электроэнергии и не подлежит восстановлению в ближайшее время.

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