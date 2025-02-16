The Guardian: Без помощи США ВСУ к лету окажутся в непростом положении

Без помощи США Вооруженные силы Украины (ВСУ) к лету окажутся в непростом положении. Об этом со ссылкой на источники в Киеве сообщает британское издание The Guardian.

Собеседники газеты отмечают, что хотя линия фронта и стабилизировалась по сравнению с ситуацией на начало года, однако в армии Украины так и не были решены проблемы дезертирства, пополнения резервов и истощения ресурсов.

«Несколько источников предрекли, что (...) к началу лета украинские войска могут оказаться в затруднительном положении, особенно в случае прекращения помощи от США», — сообщает издание. Один из источников The Guardian добавил, что у Киева пока есть время, чтобы улучшить переговорное положение, но Украина «дорого платит за это время, в первую очередь — жизнями населения».

Ранее стало известно, что в одной лишь Курской области потери ВСУ превысили 61 тысячу человек.