Пресс-секретарь Белого дома Ливитт пригрозила канцлеру Шольцу скамьей подсудимых

Единственное место, которое Германия заслуживает на переговорах по Украине — скамья подсудимых. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Официальный представитель президента США Дональда Трампа пригрозила скамьей подсудимых в ответ на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что нельзя допустить «навязывание мира» Украине после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — написала Ливитт.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что президент США Дональд Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией. По его словам, Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности Киеву без Соединенных штатов.