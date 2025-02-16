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15:21, 16 февраля 2025Мир

В Белом Доме указали канцлеру Германии на скамью подсудимых

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт пригрозила канцлеру Шольцу скамьей подсудимых
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Единственное место, которое Германия заслуживает на переговорах по Украине — скамья подсудимых. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Официальный представитель президента США Дональда Трампа пригрозила скамьей подсудимых в ответ на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что нельзя допустить «навязывание мира» Украине после разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — написала Ливитт.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что президент США Дональд Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией. По его словам, Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности Киеву без Соединенных штатов.

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