В Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний в XVIII веке

WP: В Киеве сравнили требования Трампа с с разделом африканских колоний

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенной сделки США о контроле 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь, сообщает The Washington Post (WP).

Украинский чиновник в разговоре с газетой заявил, что был шокирован масштабом требований администрации президента США Дональда Трампа. Собеседник издания сравнил их размер с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

Как отмечает WP, контроль над половиной месторождений может сильно затмить стоимость помощи, которую направляют Украине.

Ранее газета Financial Times (FT) раскрыла невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым. По ее данным, договоренности не предусматривают оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Источники издания отметили, что украинская сторона добивается более выгодных для себя условий, и отсутствие гарантий безопасности стало ключевым фактором разногласий с Вашингтоном. В тексте документа говорится, что Соединенные Штаты получают права на часть ресурсов в качестве компенсации за уже оказанную помощь, но там не говорится, что поддержка продолжится.