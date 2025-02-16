В Китае высказались об ожиданиях от мирного соглашения по Украине

Глава МИД Китая Ван И: Мы надеемся на справедливый мир на Украине

Китай надеется, что мирное соглашение по Украине будет «справедливым и обладающим обязывающей силой», заявил глава китайского МИД Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон», — высказался об ожиданиях КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД Китая отметил, что его страна продолжит играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политическими методами. Ван И добавил, что платформа «Друзья мира», созданная Китаем и странами Глобального Юга, также продолжит работу над формированием общей позиции для помощи переговорам по мирному процессу.

Ранее Ван И заявил, что Китай не перестанет закупать российский газ. Он отметил, что эти закупки производятся в интересах китайского народа.

