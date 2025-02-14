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19:25, 14 февраля 2025Экономика

В Китае оценили вероятность отказа от российского газа

МИД КНР: Нужное Китаю количество газа он может купить только у России
Кирилл Луцюк

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Китай не перестанет покупать российский природный газ. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Его процитировали «Ведомости».

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай приобретает данный энергоноситель у РФ, действуя в интересах собственного народа. Что касается санкций, которые должны помешать этой торговле, то министр назвал их бесполезными. Ван И заметил, что если Пекин откажется от российского газа, то ни одна другая страна не сможет предоставить его стране необходимое количество этого углеводорода.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года поставки российского сжиженного природного газа в Китай выросли на 3,3 процента. Продажи удалось увеличить до отметки в 8,3 миллиона тонн. Однако стоимость поставленного энергоносителя снизилась на 3,5 процента.

В начале декабря 2024 года стало известно, что «Газпром» досрочно нарастил суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» до максимального контрактного уровня.

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