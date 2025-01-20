Россия нарастила продажи газа в Китай

Таможня Китая: В 2024 году Россия увеличила поставки СПГ в КНР на 3,3 процента

По итогам 2024 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай увеличились на 3,3 процента. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Продажи нарастили до уровня в 8,3 миллиона тонн. При этом стоимость поставленного газа сократилась на 3,5 процента, до 4,99 миллиарда долларов.

В настоящий момент Россия является третьим среди поставщиков этого вида топлива, уступая лишь Австралии (в 2024 году поставки выросли на 8,5 процента, до 26,19 миллиона тонн) и Катар (плюс 10,1 процент и 18,34 миллиона тонн соответственно). Четвертое и пятое места занимают Малайзия (плюс 8,6 процента и 7,69 миллиона тонн) и США занимают пятое место (плюс 4,4 процента и 4,15 миллиона тонн).

За год общий объем импортированного КНР сжиженного газа увеличился на 9,9 процента, до 131,69 миллиона тонн.

После остановки транзита газа через Украину страны Евросоюза начали закупать российский газ рекордными темпами. По данным компании Kpler, за первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн СПГ. Для сравнения, в прошлом году в регионе импортировали 760,1 тысячи тонн. Аналитики отмечают, что такая тенденция говорит о недостаточной работе европейских государств над сокращением зависимости от российских ресурсов.

На фоне рекордных закупок СПГ из России европейцы задумались о постепенном запрете на импорт топлива. При этом ряд чиновников отмечают, что отказ от российского трубопроводного газа нецелесообразен, в отличие от запрета импорта СПГ. Эксперты полагают, что три страны, которые импортируют наибольшую долю топлива, — Испания, Бельгия и Франция — не должны противиться этой мере.