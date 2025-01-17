ЕС закупил рекордный объем российского газа после остановки транзита

Politico: После остановки транзита через Украину ЕС рекордно закупился газом

Страны Евросоюза после остановки транзита через Украину закупают российский газ рекордными темпами. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler сообщает Politico.

Как показывает статистика, за первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения, в прошлом году в регионе импортировали 760,1 тысячи тонн. Аналитики издания отмечают, что это подкрепляет опасения, что европейские государства недостаточно работают над сокращением зависимости от российских ресурсов.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже наполовину исчерпаны. По состоянию на 15 января запасы Франции опустились до 49,24а, а Нидерландов — до 47,58 процента..