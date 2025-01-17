Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:21, 17 января 2025Экономика

ЕС закупил рекордный объем российского газа после остановки транзита

Politico: После остановки транзита через Украину ЕС рекордно закупился газом
Вячеслав Агапов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Страны Евросоюза после остановки транзита через Украину закупают российский газ рекордными темпами. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler сообщает Politico.

Как показывает статистика, за первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС закупили 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ). Для сравнения, в прошлом году в регионе импортировали 760,1 тысячи тонн. Аналитики издания отмечают, что это подкрепляет опасения, что европейские государства недостаточно работают над сокращением зависимости от российских ресурсов.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже наполовину исчерпаны. По состоянию на 15 января запасы Франции опустились до 49,24а, а Нидерландов — до 47,58 процента..

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      Россиян призвали не пить крещенскую воду вместе с алкоголем

      Директора депозитария отправили в СИЗО за кражу из ячеек клиентов 168 миллионов рублей

      Суд вынес приговор обманувшим Долину мошенникам

      На Украине назвали западных миротворцев кормом для рыбок

      ЕС закупил рекордный объем российского газа после остановки транзита

      Белый дом сравнили с моргом

      Назван лучший российский город для сдачи жилья в аренду

      Российский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

      Россиянка избила испачкавшегося младенца до реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше