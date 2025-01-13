Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы ускорились

GIE: Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились примерно до 66 процентов

По состоянию на 11 января 2025 года суммарные запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились примерно до 66 процентов от их совокупной вместимости. Об ускорении темпов отбора топлива из местных резервуаров сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Темпы отбора с начала отопительного сезона в регионе оказались на 28 процентов выше среднего значения за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона в Европе отобрали в общей сложности более 34 миллиардов кубометров газа. Нынешние темпы расхода запасов этого вида топлива в регионе являются третьими максимальными за всю историю.

В то же время ситуация с топливом в Европе далека от кризисной, утверждают эксперты. Текущие запасы газа в Евросоюзе (ЕС) по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю ведения статистических наблюдений. Суммарный же объем топлива в местных ПХГ составляет 73,7 миллиарда кубометров и является четвертым максимальным для начала января.

Европейские страны не первый месяц активно отбирают топливо из своих ПХГ. Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что с конца сентября по середину декабря 2024 года суммарные запасы газа в местных резервуарах сократились на 19 процентов. Темпы отбора топлива в регионе за отчетный период оказались максимальными за три года. При этом в ряде европейских стран темпы оказались еще выше. Например, в Нидерландах резервы снизились на 33 процента, а во Франции — на 28 процентов.

Эксперты тогда связывали подобную динамику в том числе со скорым прекращением транзита российского топлива в ЕС через территорию Украины. Поставки по этому маршруту прекратились 1 января 2025 года.