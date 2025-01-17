В трех европейских странах запасы газа опустились ниже 50 процентов

GIE: Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии опустились ниже 50 процентов

В разгар отопительного сезона в трех европейских странах — Франции, Нидерландах и Хорватии — запасы газа опустились ниже отметки в 50 процентов от суммарной вместимости местных подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По состоянию на 15 января 2025 года запасы газа во Франции опустились до уровня в 49,24 процента, до 6,4 миллиарда кубометров. К настоящему времени темпы отбора топлива из местных ПХГ выросли до максимума с начала отопительного сезона. В Нидерландах газовые резервы снизились до 47,58 процента, а в Хорватии — до 47,74 процента. Эти показатели оказались наименьшими среди всех стран Евросоюза (ЕС).

Наибольшие уровни заполненности ПХГ к середине января были зафиксированы в Португалии (близки к 100 процентам общей вместимости хранилищ), Швеции (88,04 процента) и Испании (77,48 процента). В числе лидеров по этому показателю также оказались Польша (77,35 процента), Италия (71,44 процента) и Австрия (70,31 процента). В Германии запасы газа опустились до 68,48 процента, в Словакии — до 67,59 процента, в Болгарии — до 65,18 процента, а в Венгрии — до 62,68 процента.

Ранее сообщалось, что в первой половине января 2025 года темпы отбора газа в европейских ПХГ опустились примерно до 66 процентов от их совокупной вместимости. Темпы оказались на 28 процентов выше среднего значения за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона в ЕС израсходовали в общей сложности более 34 миллиардов кубометров газа. В результате темпы расходов топлива в регионе оказались третьими максимальными за всю историю.

В то же время нынешняя ситуация с газом в регионе далека от критической, сходятся во мнении эксперты. Текущие запасы топлива в европейских странах по-прежнему являются четвертыми максимальными за всю историю ведения статистических наблюдений. Суммарный же объем топлива ближе к середине первого месяца 2025 года составил 73,7 миллиарда кубометров и стал четвертым максимальным для начала января.