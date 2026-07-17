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16:06, 17 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о покушении на посла по заказу главы МИД Украины

Бывший посол Нежинский заявил о покушении по заказу главы МИД Украины Сибиги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Lee Jin-Man / Pool / Reuters

На бывшего украинского посла на Кипре Сергея Нежинского готовилось покушение по заказу главы МИД Украины Андрея Сибиги. Об этом заявил сам дипломат, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, госсекретарь МИД Александр Карасевич требовал от него назначить консулом гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса. Посол обвинил Христодулоса, его кума, бывшего посла Нимчинского и офицера безопасности Ярослава Белозерова в создании преступной организации.

Он рассказал, что обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) через МИД, после чего его жена получила угрозы от перечисленных лиц. После этого Нежинский обратился в полицию и попытался связаться с министром иностранных дел, однако из разговора с Карасевичем понял, что нападки на него — личное поручение Сибиги.

Полномочия посла закончились 11 июля, после этого он должен был возвращаться на Украину, однако от спецслужб Британии, Нидерландов, Польши и Италии узнал, что должен изменить рейс, так как его планировали похитить во время рейса.

«Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД, господина Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним. Но пусть все знают о коррупции в МИД. Обо всех схемах, всех фамилиях», — сказал дипломат.

Он также заявил о тотальной коррупции в министерстве. По словам Нежинского, за взятки зачастую назначаются дипломаты категории «Б» — первые и вторые секретари, административные сотрудники.

Ранее стало известно, что Андрей Сибига в скором времени снова возглавит МИД Украины в статусе врио при новом правительстве. Как сообщала «Страна.ua», украинский президент Владимир Зеленский намерен предложить новому составу правительства назначить его заместителем министра и исполняющим обязанности главы МИД Украины.

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