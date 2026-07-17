Стало известно о покушении на посла по заказу главы МИД Украины

Бывший посол Нежинский заявил о покушении по заказу главы МИД Украины Сибиги

На бывшего украинского посла на Кипре Сергея Нежинского готовилось покушение по заказу главы МИД Украины Андрея Сибиги. Об этом заявил сам дипломат, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, госсекретарь МИД Александр Карасевич требовал от него назначить консулом гражданина Кипра Эллинаса Христодулоса. Посол обвинил Христодулоса, его кума, бывшего посла Нимчинского и офицера безопасности Ярослава Белозерова в создании преступной организации.

Он рассказал, что обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) через МИД, после чего его жена получила угрозы от перечисленных лиц. После этого Нежинский обратился в полицию и попытался связаться с министром иностранных дел, однако из разговора с Карасевичем понял, что нападки на него — личное поручение Сибиги.

Полномочия посла закончились 11 июля, после этого он должен был возвращаться на Украину, однако от спецслужб Британии, Нидерландов, Польши и Италии узнал, что должен изменить рейс, так как его планировали похитить во время рейса.

«Если со мной что-нибудь случится, кровь за мою ликвидацию будет на руках главы МИД, господина Сибиги, который не защитил мою семью. Пусть я буду первым и последним. Но пусть все знают о коррупции в МИД. Обо всех схемах, всех фамилиях», — сказал дипломат.

Он также заявил о тотальной коррупции в министерстве. По словам Нежинского, за взятки зачастую назначаются дипломаты категории «Б» — первые и вторые секретари, административные сотрудники.

Ранее стало известно, что Андрей Сибига в скором времени снова возглавит МИД Украины в статусе врио при новом правительстве. Как сообщала «Страна.ua», украинский президент Владимир Зеленский намерен предложить новому составу правительства назначить его заместителем министра и исполняющим обязанности главы МИД Украины.