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16:07, 17 июля 2026Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ оценил амбиции нового главы Минобороны Украины

Прозоров: Назначенный Зеленским Хмара не станет играть в политические игры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара не станет играть в политические игры. Об этом рассказал экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Назначение Хмары в министерство обороны усиливает позицию президента в военной сфере. То есть Хмара не будет играть в войну», — заявил Прозоров.

Он отметил, что исполняющий обязанности председателя СБУ Александр Поклад, с другой стороны, может «сыграть в политику», поэтому следует ожидать обострения политических игр после его назначения на должность.

Ранее издание «Страна.ua» предположило, что президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Хмару, чтобы избежать митингов.

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