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09:59, 15 января 2025Экономика

На фоне рекордных закупок СПГ из России европейцы задумали ввести против них санкции

Bloomberg: В Европе размышляют о введении запрета на поставки СПГ из России
Дмитрий Воронин
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Евросоюзе рассматривают возможность постепенного запрета на импорт не только российского алюминия, но и сжиженного природного газа (СПГ). О размышлениях европейцев над включением таких мер в 16-й пакет антироссийских санкций пишет Bloomberg.

Отказ от российского трубопроводного газа сейчас нецелесообразен, поскольку «группа стран, включая Венгрия и Словакию, все еще зависит от поставок "Газпрома"», а вот задуманный запрет импорта СПГ из России, который, как напоминает само агентство, Европа в 2024 году увеличила до рекордного уровня, «более осуществим, поскольку три страны, которые импортируют наибольшую долю топлива, — Испания, Бельгия и Франция — не должны его блокировать». Такие рассуждения анонимных еврочиновников приводят журналисты.

«Европейские правительства, которые ранее не хотели отказываться от российского СПГ, нервно наблюдают за ростом цен на газ из-за холодной погоды и новых санкций США в отношении российских энергоносителей», — говорится в публикации. В материале также уточняется, что проекты предложений все еще обсуждаются членами ЕС и могут измениться до того, как будут официально представлены.

О том, что в Европе закупают рекордное количество российского СПГ, регулярно сообщает западная пресса. Так, в октябре 2024-го стоимость приобретенного топлива достигла максимальных за год 701,5 миллиона евро. Также звучали предупреждения о том, что санкции на поставки российского СПГ приведут к быстрому росту цен на газ в Европе.

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