Стало известно о планах Евросоюза запретить импорт российского алюминия

Reuters: В пакет санкций ЕС против России может войти запрет на импорт алюминия

В 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России может войти запрет на импорт алюминия. Об этом стало известно агентству Reuters.

По данным дипломатов из ЕС, Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время представит странам — членам Евросоюза проект санкционного пакета, который включает эмбарго на поставки российского первичного алюминия. ЕК планирует принять пакет ограничений к 24 февраля.

Собеседники Reuters также сообщили, что 14 января Еврокомиссия провела неформальные консультации с представителями стран — участниц блока. Как утверждает один из источников агентства, запрет на импорт российского алюминия собираются вводить поэтапно.

Ранее агентство Reuters писало, что последние санкции администрации президента США Джо Байдена против российской нефтяной отрасли окажут существенное влияние на способность Китая и Индии покупать у Москвы нефть.