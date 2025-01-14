Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:28, 14 января 2025Экономика

Стало известно о планах Евросоюза запретить импорт российского алюминия

Reuters: В пакет санкций ЕС против России может войти запрет на импорт алюминия
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Gruner / Unsplash

В 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России может войти запрет на импорт алюминия. Об этом стало известно агентству Reuters.

По данным дипломатов из ЕС, Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время представит странам — членам Евросоюза проект санкционного пакета, который включает эмбарго на поставки российского первичного алюминия. ЕК планирует принять пакет ограничений к 24 февраля.

Собеседники Reuters также сообщили, что 14 января Еврокомиссия провела неформальные консультации с представителями стран — участниц блока. Как утверждает один из источников агентства, запрет на импорт российского алюминия собираются вводить поэтапно.

Ранее агентство Reuters писало, что последние санкции администрации президента США Джо Байдена против российской нефтяной отрасли окажут существенное влияние на способность Китая и Индии покупать у Москвы нефть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      Российский регион подвергся атаке ВСУ

      Президент африканской страны отправился в Москву

      Многодетная россиянка пожаловалась на съевшую мебель в квартире плесень

      Автора «Благих знамений» обвинили в изнасилованиях

      Более десяти человек умерли из-за отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

      Председатель Международного суда ООН ушел в отставку

      В российском регионе прозвучали взрывы

      Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл планы Трампа по Украине

      CAS оправдал объяснившую попадание допинга в организм сексом канадскую керлингистку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше