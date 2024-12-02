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13:45, 2 декабря 2024Экономика

«Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

«Газпром» объявил о досрочном достижении максимального уровня поставок в Китай
Дмитрий Воронин

Фото: Chen Aizhu / Reuters

«Газпром» досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень, сообщает пресс-служба компании. Ранее ожидалось, что газопровод будет выведен на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газа в 2025 году.

Отмечается, что нарастить показатель «Газпрому» удалось с 1 декабря «в соответствии с запросом китайской стороны и подписанным соглашением», а по итогам 2024-го «поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год».

«Мы видим востребованность российского газа на растущем китайском рынке и важную роль, которую играет российский газ для стабильного энергоснабжения экономики Китая», — отметил глава российской компании Алексей Миллер, по словам которого «Газпром» поставляет необходимые партнерам объемы этого вида топлива, даже когда они превышают контрактные обязательства.

Ранее стало известно, что «Газпром» за восемь месяцев 2024 года увеличил поставки газа в Китай на 37 процентов, а в конце января 2027-го газ в КНР пойдет и по «дальневосточному» маршруту, строительство которого, как отмечал Миллер, ведется строго по графику.

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