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17:12, 16 февраля 2025Бывший СССР

В Литве поделились мыслями об итогах Мюнхенской конференции

Бывший глава МИД Литвы: Слова Вэнса были лекарством для летаргической Европы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что покинул Мюнхенскую конференцию по безопасности в подавленном настроении, и поделился своими «мрачными мыслями» по поводу ее итогов. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«И хотя я согласен с тем, что заявления вице-президента США [Джей Ди] Вэнса были необходимым лекарством для летаргической Европы, я просто молюсь, чтобы лекарство не убило пациента», — заявил он.

По словам Ландсбергиса, есть три главных вывода из прошедшей конференции. Во-первых, Украина больше не может рассчитывать на помощь США, так как американский президент Дональд Трамп хочет быстро заключить сделку.

Во-вторых, Америка ведет разговоры о частичном выводе войск из Европы, чтобы перестать сохранять там статус главного гаранта безопасности. Кроме того, нынешнее руководство США не видит Евросоюз таким, каким он был раньше.

Ранее премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции, в ходе которой Вэнс обвинил европейцев в отходе от демократических ценностей.

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