Премьер Польши резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции

Премьер Польши Туск об итогах Мюнхенской конференции: Больше никогда

Премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции, в ходе которой вице-президент США Джей-Ди Вэнс обвинил европейцев в отходе от демократических ценностей. Пост с возмущением политик опубликовал в соцсети X.

Туск указал, что в Мюнхене он остался крайне доволен местными достопримечательностями и пивом, но итогов мероприятия принять не может. «Единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Больше никогда», — написал Туск.

Что имел в виду польский премьер — нежелание участвовать в подобных мероприятиях впредь или намерение не допустить такого итога конференции, неизвестно.