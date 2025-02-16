В МАГАТЭ раскрыли причину возгорания на Чернобыльской АЭС после атаки

Возгорание, которое произошло на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после атаки беспилотника, могло случиться из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке крыши. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте организации.
Работы по тушению и предотвращению распространения оставшихся пожаров продолжаются. Уровень радиации на ЧАЭС не повысился.
Ранее МАГАТЭ заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской АЭС после атаки дрона 14 февраля. Украина уже предъявила агентству обломки беспилотника.