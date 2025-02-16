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16:43, 16 февраля 2025Бывший СССР

В МАГАТЭ раскрыли причину возгорания на Чернобыльской АЭС после атаки

МАГАТЭ: Пожар на ЧАЭС после атаки дрона мог произойти из-за обшивки крыши
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости МАГАТЭ заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской АЭС после атаки

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Возгорание, которое произошло на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) после атаки беспилотника, могло случиться из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке крыши. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте организации.

Работы по тушению и предотвращению распространения оставшихся пожаров продолжаются. Уровень радиации на ЧАЭС не повысился.

Ранее МАГАТЭ заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской АЭС после атаки дрона 14 февраля. Украина уже предъявила агентству обломки беспилотника.

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