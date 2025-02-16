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09:42, 16 февраля 2025Бывший СССР

МАГАТЭ заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской АЭС после атаки

МАГАТЭ: Пожары на укрытии Чернобыльской АЭС после атаки дрона продолжаются
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской атомной электростанции после атаки беспилотника. Соответствующее сообщение приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Причиной пожаров стали легковоспламеняющиеся материалы, используемые в обшивке крыши. Согласно данным экспертов, уровень радиации на объекте не изменился.

Украина уже предъявила МАГАТЭ останки дрона. Чей он, пока не уточняется.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС оказалось повреждено. В ударе по объекту Украина обвинила Россию.

В то же время военный корреспондент Дмитрий Стешин назвал атаку на Чернобыльскую АЭС провокацией со стороны Киева.

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