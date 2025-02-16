В России уточнят порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Минздрав РФ актуализирует порядок медосвидетельствования на состояние опьянения

Министерство здравоохранения России планирует уточнить порядок прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ведомством разработан проект приказа об актуализации данной процедуры, передает РИА Новости.

Речь идет о любом виде опьянения: алкогольном, наркотическом или токсическом. Документ уточняет особенности проведения освидетельстования. Заключение будет выноситься по результатам процедуры для оказания экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в авариях.

Также изменяется перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, которые будут исследоваться. Уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования и основания для вынесения заключения об отказе.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует с 1 сентября пересмотреть практику прикрепления россиян к поликлиникам.

