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01:33, 16 февраля 2025Россия

В России уточнят порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Минздрав РФ актуализирует порядок медосвидетельствования на состояние опьянения

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения России планирует уточнить порядок прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ведомством разработан проект приказа об актуализации данной процедуры, передает РИА Новости.

Речь идет о любом виде опьянения: алкогольном, наркотическом или токсическом. Документ уточняет особенности проведения освидетельстования. Заключение будет выноситься по результатам процедуры для оказания экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в авариях.

Также изменяется перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, которые будут исследоваться. Уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования и основания для вынесения заключения об отказе.

Ранее стало известно, что Минздрав планирует с 1 сентября пересмотреть практику прикрепления россиян к поликлиникам.

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