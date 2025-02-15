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01:20, 15 февраля 2025Россия

Минздрав пересмотрит практику прикрепления к поликлиникам

Минздрав захотел с 1 сентября пересмотреть практику прикрепления к поликлиникам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министерство здравоохранения России планирует с 1 сентября пересмотреть практику прикрепления россиян к поликлиникам. Об этом сообщается в проекте документа, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что Минздрав захотел расширить арсенал возможностей прикрепления к медучреждению. С сентября можно будет обратиться для записи лично, либо же воспользоваться единым порталом «Госуслуги». Такая форма обращения уже есть на сайте, однако пока недоступна в ряде регионов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил улучшить условия допуска в Россию инновационных лекарственных препаратов иностранного производства.

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