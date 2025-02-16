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08:53, 16 февраля 2025Мир

В США призвали Европу взять на себе ведущую роль в создании рамок безопасности для Украины

Reuters: США призвали Европу взять на себе ведущую роль в гарантиях для Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Госдепе США ожидают, что Европа возьмет на себя ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины, сообщает Reuters.

«Сильная, самостоятельная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», — сказал представитель ведомства.

В Госдепе вместе с этим не стали отрицать информацию о том, что США спросили у европейских стран, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Киева, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на Украину.

Ранее The Times сообщила, что страны ЕС разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. По данным издания, Великобритания и Франция выступили за размещение значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Германия и ряд других стран выразили другую позицию.

Как собщает The Times, опасения выразили страны Балтии и Польша. Их представители обеспокоились, что миротворческая миссия может привести к отвлечению ресурсов от приграничных государств НАТО с Россией, уменьшив их защищенность.

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