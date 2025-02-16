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09:40, 16 февраля 2025Мир

В Южной Корее прокомментировали соглашение между Россией и КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель назвал неожиданным соглашение РФ и КНДР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей (КНДР) было неожиданным для Южной Кореи. Так соглашение Москвы и Пхеньяна прокомментировал глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель во время Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

По словам южнокорейского чиновника, договор вызвал в Сеуле удивление.

«Мы не ожидали, что оно (соглашение) будет подписано. Но это произошло», — заявил Чо Тхэ Ель.

9 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами от 9 февраля 2000 года.

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