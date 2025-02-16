Зеленский высказался о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Зеленский: Не знаю о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о возможных переговорах в Саудовской Аравии. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это», — сказал глава государства. Политик отметил, что Украина не должна участвовать в переговорах, где кто-то принимает решения без участия Киева.

Ранее Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от России и Украины в ближайшие дни. При этом Зеленский рассказал, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители.