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02:42, 16 февраля 2025Мир

Зеленский высказался о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Зеленский: Не знаю о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о возможных переговорах в Саудовской Аравии. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это», — сказал глава государства. Политик отметил, что Украина не должна участвовать в переговорах, где кто-то принимает решения без участия Киева.

Ранее Politico сообщило, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от России и Украины в ближайшие дни. При этом Зеленский рассказал, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители.

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