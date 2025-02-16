Звезду «Дома-2» обманули на 30 миллионов рублей с элитным жильем

Застройщики элитного жилья обманули звезду «Дома-2» Шаповал на 30 млн рублей

Звезду реалити-шоу «Дом-2» Ксению Шаповал обманули на десятки миллионов рублей застройщики элитного жилья. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что Шаповал с сестрой решили приобрести загородные участки для всей семьи. В сети сестра участницы реалити-шоу нашла застройщика, предложившего услуги по недвижимости, в частности помощь с ипотекой и постройку дома за девять месяцев, а также предоставление полного отчета на каждом этапе работы. Сестры подчеркнули, что на странице компании были только положительные отзывы.

По данным Mash, Шаповал с сестрой вложились в три дома стоимостью 30 миллионов рублей в поселках Шелестово-2 и Рижские Зори в Истринском районе Московской области. Отмечается, что треть суммы они отдали застройщику, а остальное взяли в ипотеку. Через полгода после заключения сделки на всех участках, приобретенных Шаповал, был готов только фундамент домов. Кроме того, директор компании перестал отвечать на телефонные звонки. Офис фирмы переехалh.

Позже стало известно, что застройщик обманул более 300 человек со строительством домов в 15 поселках Московской области. К выяснению обстоятельств случившегося привлекли полицию.

Ранее стало известно, что россиянин лишился жилья из-за застройщика и стал жить в гараже. Он потерял квартиру в Свердловской области.