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18:18, 17 февраля 2025Ценности

Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела

Модель Анастасия Решетова заявила, что ее дразнили в школе из-за высокого роста
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

29-летняя манекенщица рассказала, что в учебном заведении ее дразнили из-за высокого роста. Также она отметила, что по данной причине начала сутулиться и приобрела комплекс по поводу внешности. «Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост», — заявила знаменитость.

Впоследствии Решетова занялась стретчингом, чтобы исправить осанку, а также попыталась решить упомянутую психологическую проблему. «Как видите, теперь в моем гардеробе есть туфли на каблуке и меня совершенно не смущает мой рост — 180 сантиметров», — резюмировала автор поста.

В ноябре 2024 года Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности.

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