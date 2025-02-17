Модель Анастасия Решетова заявила, что ее дразнили в школе из-за высокого роста

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

29-летняя манекенщица рассказала, что в учебном заведении ее дразнили из-за высокого роста. Также она отметила, что по данной причине начала сутулиться и приобрела комплекс по поводу внешности. «Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост», — заявила знаменитость.

Впоследствии Решетова занялась стретчингом, чтобы исправить осанку, а также попыталась решить упомянутую психологическую проблему. «Как видите, теперь в моем гардеробе есть туфли на каблуке и меня совершенно не смущает мой рост — 180 сантиметров», — резюмировала автор поста.

В ноябре 2024 года Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности.

