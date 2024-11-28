Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности

Модель Анастасия Решетова рассказала, что занимается теннисом для стройности

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секреты красивой фигуры. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, как постройнеть. Решетова рассказала, что для достижения результата регулярно занимается спортом, который также положительно влияет на ее физическое и эмоциональное состояние.

«Теннис два раза в неделю, тренировки в зале с небольшим весом (два-три раза в неделю и отдельно стретчинг два раза в неделю)», — поделилась звезда своим графиком. Вдобавок она уточнила, что принимает комплекс из трех аминокислот, который ускоряет восстановление мышц.

В октябре Решетова взволновала фанатов худобой на фото в облегающем наряде. Она позировала перед камерой в комплекте коричневого цвета, который состоял из юбки длины макси и топа.