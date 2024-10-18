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14:22, 18 октября 2024Ценности

Решетова взволновала фанатов худобой на фото в облегающем наряде

Фото: @volkonskaya.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала фото с отдыха и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 28-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Она позировала перед камерой в облегающем наряде коричневого цвета, который состоял из юбки длины макси и топа.

Поклонники обратили внимание на чрезмерно худые руки знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Какая худая», «Почему бы тело не подкачать спортом?», «Слишком худая», «Красивая, конечно, но очень сильно похудела. Не помешало бы набрать как минимум пять килограммов», «Как-то странно, все бывшие Тимати худеют чуть ли не до костей», — высказывались они.

Ранее Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты и назвала себя жертвой моды.

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      Карина Черных
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