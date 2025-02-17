В российском городе из-за рухнувших перекрытий в доме ввели режим повышенной готовности

В Барнауле из-за рухнувших перекрытий в доме ввели режим повышенной готовности

В Барнауле обрушение чердачных перекрытий стало поводом для введения в доме режима повышенной готовности. О ситуации пишет «Московский комсомолец».

Конструкции не выдержали в одной из квартир двухэтажки на Сибирском проспекте. Еще до обрушения здание 1964 года постройки было признано аварийным и подлежащим сносу. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал, однако всех собственников инструктировали в тот же день покинуть помещения. По итогам выездной комиссии здание было признано непригодным для дальнейшего проживания. Ситуация передана под контроль мэрии и районной администрации.

Ранее сообщалось, что в другом российском городе, Челябинске, дом с падающими потолками и полами не могут расселить уже 12 лет. В одной из квартир сквозь потолок даже видно небо. Управляющей компании у аварийной двухэтажки нет, поэтому обслуживать дом, в том числе и включать отопление, жильцам приходится самим.