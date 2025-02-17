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13:08, 17 февраля 2025Бывший СССР

Бывшего премьера Грузии забросали яйцами после Мюнхенской конференции

Экс-премьера Грузии Гахария забросали яйцами по возвращении из Мюнхена в Тбилиси
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахария забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Отмечается, что инцидент произошел по возвращении политика в Грузию после конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене с 14 по 16 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как неизвестные бросили в экс-премьера республики несколько куриных яиц, после чего он ушел в другую сторону.

«Лидера оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьера Георгия Гахария забросали яйцами в аэропорту Тбилиси по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении канала.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении страны в Европейский союз. Он добавил, что улучшение отношений с Брюсселем — это прямой интерес Грузии, и выразил готовность предпринять необходимые для этого меры.

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