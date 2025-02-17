Четверых украинских военных обвинили в терактах в трех районах Курской области

СК обвинил четырех бойцов ВСУ в терактах в трех районах Курской области

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по делу против военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103-й отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Украинские военные обвиняются по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным СК, в октябре 2024 года Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб на боевой машине пехоты «Брэдли» незаконно пересекли российскую границу. В Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области они запугивали местных жителей, занимали их дома и не давали людям эвакуироваться.

Ранее СКР возбудил дело о терроризме по факту обстрела поселка Коренево в Курской области.

