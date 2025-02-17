Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 17 февраля 2025Силовые структуры

Четверых украинских военных обвинили в терактах в трех районах Курской области

СК обвинил четырех бойцов ВСУ в терактах в трех районах Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по делу против военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103-й отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Украинские военные обвиняются по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным СК, в октябре 2024 года Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб на боевой машине пехоты «Брэдли» незаконно пересекли российскую границу. В Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области они запугивали местных жителей, занимали их дома и не давали людям эвакуироваться.

Ранее СКР возбудил дело о терроризме по факту обстрела поселка Коренево в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      В Госдуме отреагировали на нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

      Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

      У россиянки забрали троих детей после жалоб на оставшихся без присмотра голых малышей

      Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США

      На Западе раскрыли планы Европы укрепить позиции Украины

      Российский школьник оказался в реанимации после катания на «ватрушке»

      У советника губернатора Ростовской области прошли обыски по делу замгубернатора региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше