Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 16 февраля 2025Силовые структуры

По факту обстрела ВСУ российского поселка возбудили дело о терроризме

ТАСС: СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о терроризме по факту обстрела поселка Коренево в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.

В заявлении ведомства сказано, что в воскресенье, 16 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совершили целенаправленный обстрел» российского населенного пункта, расположенного в Кореневском районе Курской области. В результате обстрела пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями и контузией. На территории Коренево повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины, — прим. «Ленты.ру») террористического акта против мирного населения Курской области», — говорится в сообщении СК.

Так также подчеркнули, что все причастные к обстрелу будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области. В результате атаки ранения получил оператор Юрий Шолмов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

      В Кремле заявили о желании Путина аргументированно и терпеливо донести позицию России

      В российском городе начали поиск сбежавшего из части военного

      Российские фигуристы ответили на вопрос о неврученных медалях Олимпиады-2022

      По факту обстрела ВСУ российского поселка возбудили дело о терроризме

      В Кремле раскрыли отношение к кривляньям Зеленского на конференции с Путиным

      Звезду «Дома-2» обманули на 30 миллионов рублей с элитным жильем

      Лидер группы Pink Floyd выступит на заседании СБ ООН по Украине

      В Кремле назвали Украину плохим слугой США

      Появились кадры брошенных баз военной техники с танками Т-90 в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше