По факту обстрела ВСУ российского поселка возбудили дело о терроризме

ТАСС: СК РФ возбудил дело после обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о терроризме по факту обстрела поселка Коренево в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.

В заявлении ведомства сказано, что в воскресенье, 16 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «совершили целенаправленный обстрел» российского населенного пункта, расположенного в Кореневском районе Курской области. В результате обстрела пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями и контузией. На территории Коренево повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины, — прим. «Ленты.ру») террористического акта против мирного населения Курской области», — говорится в сообщении СК.

Так также подчеркнули, что все причастные к обстрелу будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области. В результате атаки ранения получил оператор Юрий Шолмов.

