Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

СК РФ возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме после атаки ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области. Об этом проинформировала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ (вооруженными формированиями Украины) террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — подчеркнула она.

По словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к преступлению. Следствием установлено, что в селе Черкасская Конопелька Суджанского района бойцы ВСУ, используя дрон, сбросили взрывное устройство на группу журналистов, которые готовили телерепортаж в населенном пункте.

Вечером 14 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. Об этом в соцсетях проинформировал исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн. Он также рассказал, что в результате атаки ранения получил оператор Юрий Шолмов. Журналиста доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Позже Юрий Шолмов вышел на связь после того, как получил ранение. Он заявил, что с ним все хорошо. Шолмов также сообщил о планах вернуться назад в российский регион после лечения.