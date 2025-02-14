ВСУ обстреляли журналистов Первого канала в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. Об атаке на журналистов в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн.

«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу», — сообщил Хинштейн.

Он добавил, что местные врачи после консилиума по просьбе самого Шолмова, приняли решение направить его на лечение в Москву. По предварительным данным, у оператора минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма. При этом его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Хинштейн выразил надежду, что «подлому поступку» ВСУ будет дана принципиальная оценка на международном уровне. При этом он призвал журналистов-военкоров соблюдать все необходимые меры безопасности во время работы и не подвергать свои жизни риску.

В конце января под удар беспилотника попала съемочная группа телеканала «Известия». Тогда дрон прилетел в крышу дома в селе Плехово Курской области, где находились журналисты и российские военные.