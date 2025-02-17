Члена федбюро партии «Яблоко» арестовали за демонстрацию запрещенной символики

Суд в Волжском дал 14 суток ареста члену федбюро партии «Яблоко» Ефимову

Волжский городской суд назначил 14 суток административного ареста для члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Политика признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики») КоАП РФ. Предмет административного правонарушения у него конфисковали.

Ранее суд в Краснодаре назначил десять суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города.