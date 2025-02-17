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15:42, 17 февраля 2025Силовые структуры

Члена федбюро партии «Яблоко» арестовали за демонстрацию запрещенной символики

Суд в Волжском дал 14 суток ареста члену федбюро партии «Яблоко» Ефимову
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Волжский городской суд назначил 14 суток административного ареста для члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Политика признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики») КоАП РФ. Предмет административного правонарушения у него конфисковали.

Ранее суд в Краснодаре назначил десять суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города.

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