Дело подполковника российской полиции о фальсификации доказательств развалилось в суде

Суд вернул на доследование дело замглавы отдела МВД Челябинска Мельникова

Калининский суд Челябинска вернул на доследование уголовное дело временно исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции «Северо-Западный» и руководителя отдела уголовного розыска подполковника полиции Андрея Мельникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщает URA.RU.

Обвинительное заключение по делу было составлено с нарушением требований уголовного законодательства, пояснили в пресс-службе суда. Дело развалилось в суде с подачи защиты, которая указала на обнаруженные в материалах факты фальсификации документов.

Подполковник попал под следствие из-за того, что якобы заставил сотрудницу управляющей компании взять на себя вину в подделке протоколов собрания жильцов, уточняет 74.ru. В декабре 2022 года Мельникову вменили превышение полномочий и фальсификацию доказательств, а затем арестовали. Через полгода суд смягчил ему меру пресечения.

В январе сообщалось, что бывшего заместителя управления МВД по Кировской области отправили в СИЗО по делу о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.