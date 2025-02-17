Синоптик оценил идею физика взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

Синоптик Вильфанд: Идея взрыва бомбы для улучшения климата вызывает улыбку

Высказанная американским ученым Эндрю Хаверли идея взорвать термоядерную бомбу для улучшения климата и спасения природы может вызвать только улыбку, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предложение физика из США синоптик оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти природу. По словам специалиста, взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит заметно отсрочить повышение температуры на Земле. Хаверли подсчитал, что измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его.

«Такие предложения, конечно, вызывают улыбку, потому что это вмешательство в систему Земли — океан, речные системы, атмосферу и так далее. Все эти элементы сейчас функционируют, и вполне адекватно. Нужны очень длительные, тщательные, выверенные физические эксперименты, чтобы дать ответ о влиянии того или иного фактора», — подчеркнул Вильфанд.

При этом он добавил, что в рамках климатологии было множество исследований по вопросу геоинженерии, для изучения эффекта искусственного воздействия на геологическую систему. Эксперт добавил, что он не слышал об идее взрыва термоядерной бомбы для улучшения климатологической ситуации в рамках научного дискурса.

Сам Хаверли объяснял, что бомба должна иметь мощность около 81 мегатонны, что в 1600 раз мощнее термоядерной «Царь-бомбы». По мнению американского ученого, заряды должны быть установлены под плато Кергелен в Южном океане, расположенном на глубине около пяти километров.

Согласно подсчетом специалиста, базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть радиационных выбросов. Хаверли признал, что в долгосрочной перспективе радиоактивный фон в месте взрыва вырастет, что может привести к некоторым жертвам, но его последствия специалист назвал «каплей в море».