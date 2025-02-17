Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:19, 17 февраля 2025Наука и техника

Ученые предложили взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

arXiv: Взорванная в океане мегабомба может отсрочить изменения климата
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Army Photographic Signal Corps / Wikimedia

Ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти природу. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

По словам специалиста, взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит заметно отсрочить повышение температуры на Земле. Эндрю Хаверли подсчитал, что измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его.

Хаверли предположил, что бомба должна иметь мощность около 81 мегатонны, что в 1600 раз мощнее термоядерной «Царь-бомбы». Специалист считает, что заряды должны быть установлены под плато Кергелен в Южном океане — оно расположено на глубине около пяти километров.

В материале ученого говорится, что базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть радиационных выбросов. Эндрю Хаверли признал, что в долгосрочной перспективе радиоактивный фон в месте взрыва вырастет, что может привести к некоторыми жертвам, но его последствия специалист назвал «каплей в море».

По словам Хаверли, человечество ежегодно выбрасывает в атмосферу гигантские объемы радиации, что можно сравнить с 2000 ядерных бомб. Также он отметил, что к 2100 году изменения климата будут угрожать 30 миллионам жизней.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что в 2024 году на планете наблюдалось максимальное количество дней с тепловым стрессом. Рекордный показатель зафиксировали на 61 проценте территории суши Земли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

      Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

      Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

      На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

      Российская армия отбила у ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

      СК возбудил дело из-за травмированного ребенка в российском бассейне

      Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

      В Кремле уточнили сообщения о желании западных брендов вернуться в Россию

      Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем Лиги чемпионов

      Бывшего премьера Грузии забросали яйцами после Мюнхенской конференции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше