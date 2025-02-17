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12:35, 17 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ назвала ущерб по делу замгубернатора российского региона

ФСБ: Ущерб по делу замгубернатора Ростовской области оценен в 156 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Замгубернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ущерб по уголовному делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составляет 156 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, передает ТАСС.

В отношении Рачаловского возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

В правительстве Ростовской области уже прошли обыски, Рачаловский задержан.

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