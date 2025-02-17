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09:34, 17 февраля 2025Силовые структуры

Замгубернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий

Против замгубернатора Ростовской области возбуждено дело о превышении полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Против заместителя губернатора, министра продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, но дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

В правительстве Ростовской области уже прошли обыски, Рачаловский задержан.

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