Замгубернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий

Против замгубернатора Ростовской области возбуждено дело о превышении полномочий

Против заместителя губернатора, министра продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, но дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

В правительстве Ростовской области уже прошли обыски, Рачаловский задержан.