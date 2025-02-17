Силовики пришли с обыском в Минсвязи российского региона

В ростовском Минсвязи идет обыск по делу о злоупотреблении полномочиями

В министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области проходят обыски по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, информацию об обысках в ведомстве подтвердил источник в силовых кругах.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По данным правоохранителей, чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, но дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.